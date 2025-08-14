As medidas foram cumpridas nesta quinta-feira (14) em 13 cidades de sete estados brasileiros (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou uma operação a fim de investigar um grupo suspeito de praticar ‘golpe do novo número’, na modalidade de engenharia social. De acordo com a polícia, os suspeitos se passam por familiares das vítimas e solicitam transferências de dinheiro. São 47 medidas cautelares cumpridas, entre elas 23 mandados de busca e apreensão em domicílios, 23 mandados de prisão temporárias e bloqueio de aproximadamente R$ 120 mil em bens.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar suas defesas.\nAs medidas foram cumpridas nesta quinta-feira (14) em 13 cidades de sete estados brasileiros, entre eles: Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Santa Catarina, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Segundo a polícia, nas cidades goianas, os mandados são cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Bonfinópolis, Silvânia e Caldas Novas.