-Operação bloqueia R$ 23 milhões de suspeitos (1.3458966)\nCinco mandados de prisão temporária e doze de busca e apreensão foram cumpridos, nesta terça-feira (22), conta um grupo suspeito de aplicar golpes em instituições financeiras. A ação também sequestrou R$ 2,3 milhões. As ordens foram cumpridas em Goiânia, em Goiás, Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e em São Paulo por equipes da Polícia Civil.\nOs nomes dos investigados não foram divulgados e por isso O Popular não conseguiu localizar a defesa deles.\nA investigação identificou que os suspeitos falsificaram documentos e "assumiram" a identidade de um importante produtor rural e assim teriam obtido um crédito de milhões de reais. O nome do produtor rural e nem o valor do crédito foram divulgados.\nFisioterapeuta suspeita de mutilar pacientes divulgava procedimentos em redes sociais: 'Sem cortes e com anestesia'