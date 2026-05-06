-Vídeo - Operação PCDF apostas (1.3406576)\nUma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu oito mandados de busca contra um grupo suspeito de movimentar R$ 11 milhões resultantes de fraudes em plataformas de apostas virtuais, entre elas o “jogo do tigrinho” (assista acima). A ação foi realizada nesta quarta-feira (6) em Goiás e em mais seis estados: São Paulo, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia, além do DF. Conforme a PCDF, apenas um dos envolvidos fazia transações diárias de quase R$ 50 mil.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nA investigação começou em julho de 2024, após buscas na casa de um influenciador digital em Brazlândia. Segundo a PCDF, ele divulgava ganhos falsos e direcionava seguidores a links manipulados. Em seguida, o dinheiro era desviado sem que a aposta da pessoa fosse feita.