Uma operação contra o roubo de caminhonetes de luxo prendeu ao menos 37 pessoas nesta terça-feira (3) em três estados e no Distrito Federal. Alvos presos são suspeitos de participarem de uma quadrilha que movimentou R$ 15,9 milhões em um ano. Eles roubaram 53 caminhonetes entre janeiro e dezembro de 2025, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal.
Mandados são cumpridos no DF, em Goiás, Ceará e no Rio de Janeiro. Os criminosos se dividiam em núcleos regionais e faziam os roubos por encomenda, segundo a PCDF.
Ao todo, 43 mandados de prisão foram emitidos e entre os alvos estão três homens que seriam líderes da organização criminosa. Vinte mandados de prisão são cautelares e 23 são temporários.