-POP_DESTROYER10_100626 (1.3420380)\nA Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta quarta-feira (10), a Fase 10 da Operação Destroyer - Fim da Linha, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Os agentes estiveram em endereços de Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Caldas Novas, Goiânia, Alto Paraíso, além de Uberlândia (MG) e Cruzeiro do Sul (PR).\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu contato com as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nNova etapa de investigação sobre crimes de lavagem de dinheiro e narcóticos resultou em prisões em cidades goianas e de outros estados (Divulgação/Polícia Civil)\nDe acordo com a PC, foram cumpridos 20 mandados de prisão temporária e 32 mandados de busca e apreensão domiciliar contra os investigados. As investigações conduzidas pelo Grupo Especializado em Repressão a Narcóticos de Águas Lindas de Goiás apontam que o grupo possui vínculo com facção criminosa de nível nacional e há indícios de que as lideranças da organização investigada sejam membros da facção.