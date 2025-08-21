-operacao_eixo_culto.mp4 (1.3302632)\nDuas pessoas foram presas em uma operação da Polícia Federal (PF) que investiga um grupo especializado em distribuir drogas em vários estados. A ação, que aconteceu nesta quinta-feira (21), além dos mandados de prisão cumpriu sete ordens de busca e apreensão.\nO POPULAR não encontrou a defesa dos suspeitos pois até a finalização da reportagem os nomes não foram divulgados.\nAs investigaçãos começaram em junho após a prisão de um integrante do grupo suspeito. Segundo a PF, o grupo era especializado na distribuição de drogas em vários estados. Bruno Zane delegado responsável pelo caso e chefe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (Fico/GO), contou que durante a operação foi encontrada drogas no teto da casa de um dos suspeitos.\nHoje (21) foram cumprido três mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas em Goiás. No estado de Rondônia (RO) e na Paraíba (PB) também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em cada região. Na casa de um dos indivíduos foi encontrado drogas que ele tentou esconder no teto, e em outra residência também foram encontradas munições", disse o delegado.