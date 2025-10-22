-Vídeo: Comerciante é morto dentro de bar em Goiânia (1.3327021)\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO), cumpriu 10 mandados de prisão contra suspeitos de matar o dono de um bar no bairro Jardim Cerrado, em Goiânia. Além deste crime cometido, segundo a polícia, os suspeitos também cometiam outros na mesma região. Foram cumpridos também oito mandados de busca e apreensão na capital, em Guapó e Trindade, Região Metropolitana de Goiânia e Araguaína, no Tocantins.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar suas defesas para posicionamento.\nImagens mostram o momento em que um motociclista entra de capacete preto dentro do bar e atira contra o dono do comércio (veja no vídeo acima). Em entrevista à TV Anhanguera, o delegado que acompanha o caso, Vinícius Teles, revelou que houve uma programação complexa do crime.