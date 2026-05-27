-Operação contra faccionados em Goiás (1.3415255)\nA Polícia Civil de Goiás cumpre 19 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de financiar o tráfico de drogas em Goiás (veja vídeo acima). A ação é a nona fase da Operação Destroyer e foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (27). Os agentes estiveram em endereços de Quirinópolis e Paranaiguara, além de Uberlândia (MG) e Campo Grande (MS).\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nA delegada Camila Simões, responsável por essa fase, relatou que o grupo foi identificado com vínculo a uma facção nacional após uma série de apreensões feitas pelas forças de segurança pública. Dentre elas, apreensões de 300 quilos de maconha, dois quilos de crack, 76 comprimidos de ecstasy, além de armas, balanças de precisão, aparelhos celulares e veículos. Uma dessas cargas, conforme Camila, era direcionada para Quirinópolis.