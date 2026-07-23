Em Goiás, as equipes atuaram em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. (Divulgação/Polícia Civil)\nUma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO), na manhã desta quinta-feira (23), cumpriu 17 mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão contra chefes de uma facção criminosa de alcance nacional. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de quase R$ 59 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, que atuava em Goiás, Rio de Janeiro, Pernambuco e Mato Grosso.\nEm Goiás, as equipes atuaram em Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia. Os investigados são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.\nA investigação é conduzida pela 1ª Delegacia Distrital de Polícia de Trindade. Segundo a Polícia Civil, a operação busca enfraquecer a estrutura da organização criminosa, principalmente na parte financeira e na liderança do grupo.