-Vídeo: Operação MPGO (1.3454549)\nUma ação do Ministério Público de Goiás (MPGO) realizada nesta quinta-feira (10) visa combater uma estrutura financeira do Comando Vermelho que operava esquemas de lavagem de dinheiro no estado. Trata-se da segunda fase da Operação Cifra Vermelha, que cumpre 21 mandados, sendo 10 de prisão e 11 de busca. A Justiça ainda determinou o bloqueio de R$ 28,1 milhões em contas bancárias e a apreensão de veículos e bens de luxo (assista acima).\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas para pedir um posicionamento.\nOs mandados são cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Palmeiras de Goiás, além de Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais. Somados os valores retidos na primeira e na segunda etapas da investigação, o montante sequestrado é de cerca de R$ 57 milhões. A ação é realizada em conjunto com as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar, com a Polícia Penal de Goiás e com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.