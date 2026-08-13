A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Klonen para investigar um grupo suspeito de envolvimento em um ataque cibernético contra uma instituição financeira alemã. Segundo a PF, o crime ocorreu no fim de 2023, teve origem no Brasil e causou um prejuízo estimado em 30 milhões de euros, valor que corresponde atualmente a cerca de R$ 179,9 milhões.\nComo o nome dos envolvidos não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nA operação investiga suspeitas de fraudes bancárias eletrônicas, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Ao todo, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em Goiânia, Senador Canedo e Anápolis, em Goiás; Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro; e Guarulhos, Carapicuíba e Indaiatuba, em São Paulo.