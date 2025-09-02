Uma operação da Polícia Federal (PF) de Goiás mirou um esquema de compra e venda de ouro ilegal que usava uma mulher como laranja, que foi detida em Goiânia. Segundo a corporação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, nesta terça-feira (2).\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu os contatos das defesas deles.\nA polícia salientou que a investigação teve início em dezembro de 2023 após a suspeita ser ouvida na sede da corporação na capital. Ela estaria com grande quantidade de ouro sem documentação que comprovasse a sua origem.\nApós coronel da PM cair em golpe do novo número, operação apreende joias e carros de luxo em Goiás e mais três estados\nEmpresário preso em megaoperação contra o PCC tentou fugir em lancha\nPF combate extração e venda ilegal de ouro em Goiás, DF e mais seis estados