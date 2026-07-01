A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (1º), a Operação AD Phishing, com que investiga a veiculação de sites falsos que utilizam indevidamente a imagem do governo federal e de órgãos públicos para aplicar golpes.\nA investigação identificou 1.770 anúncios fraudulentos vinculados a dezenas de páginas e domínios, muitos deles com elementos visuais associados ao governo federal e a instituições públicas, além de conteúdos manipulados com uso de inteligência artificial.\nForam cumpridos nove mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.\nPF apura desvio de cota parlamentar em operação contra pessoas ligadas a líder do PL\nOperação da PF mira suspeitos de abuso sexual infantil na internet em Goiás e outros dez estados