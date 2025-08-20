-operacao_cacu_domino.mp4 (1.3302197)\nUm grupo suspeito de fraudes na compra de materiais de construção foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (20), em Caçu, na região central do estado. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Caçu e em Goiânia.\nA investigação começou em 2023. Segundo a PF, o grupo atuou entre 2020 e 2024 e criava novas empresas para continuar o esquema de corrupção.\nO POPULAR procurou a prefeitura de Caçu, que por meio de nota informou que ainda não foi notificada. 'Até o momento a prefeitura não foi notificada pela PF, as investigações são de licitações feitas de 2020 a 2024. Ressaltamos ainda que a prefeitura se coloca a disposição da polícia nas investigações´, diz a prefeitura.\nA assessoria da prefeitura de Caçu disse ainda que o atual gestor assumiu somente em janeiro de 2025, e que não tem ligação nenhuma com a gestão passada.