Uma operação de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na aplicação de R$ 135 mil em multas e em 26 autos de infração emitidos. A ação aconteceu na última semana em São Miguel do Araguaia, Nova Crixás, Novo Mundo, Bonópolis e Amaralina, no norte de Goiás.\nA operação teve o objetivo de combater a caça e a pesca predatória no Rio Crixás-Açu. Segundo reportagem da TV Anhanguera, a iniciativa visa proteger os ecossistemas locais e garantir a preservação das áreas de reprodução de tartarugas-da-amazônia e tracajás.\nDurante a operação, também foi realizada a apreensão de carcaças de animais e equipamentos. Ao todo, foram apreendidos mais de 30 quilos de pescado ilegal, quatro embarcações e um jacaré abatido.\nApós polêmica com corte de árvores, Amma prepara manuais de poda e arborização