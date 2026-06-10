Gaeco cumpre mandados contra grupo suspeito de tráfico de armas, tráfico de drogas e lavagem de capitais em Goiás (Divulgação/Gaeco MP-GO)\nO Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realiza nesta quarta-feira (10) uma operação com o objetivo de desarticular uma célula do PCC que atuava em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nForam cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária pelos agentes. As ordens foram expedidas pelo juízo da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Goiânia.\nOperações em Goiás atingem Comando Vermelho em lideranças e fontes de recursos