As Ficcos (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado), coordenadas pela Polícia Federal, deflagraram nesta quarta-feira (16) uma operação simultânea em 19 estados contra grupos investigados por tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, homicídios e outros crimes ligados a organizações criminosas.\nAo todo, a Operação Força Integrada 4 prevê o cumprimento de 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisão. Decisões judiciais também determinaram bloqueios, sequestros e outras restrições sobre mais de R$ 508 milhões em patrimônio, entre imóveis, veículos e ativos financeiros ligados aos investigados.\nEntre as principais frentes está uma investigação no Tocantins contra um núcleo logístico e financeiro ligado ao tráfico transnacional de drogas e à lavagem de dinheiro. A Justiça determinou nesse caso o bloqueio de até R$ 412,5 milhões.