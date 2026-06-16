Uma operação conjunta entre as polícias civis de Goiás e São Paulo desarticulou, na manhã desta terça-feira (16), um grupo criminoso que operava a partir de Goiânia e Aparecida de Goiânia para aplicar golpes em idosos. A investigação, denominada Operação Protheus, revelou que os suspeitos causaram um prejuízo de mais de R$ 28 mil a um desembargador aposentado paulista por meio do golpe do "falso parente".\nComo os nomes não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos investigados até a última atualização desta matéria.\nAo POPULAR, o delegado Igor Alberto Figueiredo, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araçatuba (SP), informou que a investigação teve início em fevereiro, após o registro de estelionato contra um desembargador aposentado na cidade.\nO golpe foi contra um desembargador aposentado de Araçatuba e o prejuízo foi de aproximadamente R$ 28 mil. Foram apreendidos mais de 400 chips de celular que eles usavam com DDDs diferentes, como 017 e 018, pegando várias regiões. Agora vamos analisar todos eles para saber em quais outros estados eles atuavam”.