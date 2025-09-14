Imagem mostra loteamento clandestino com 30 terrenos na Fazenda Bom Sucesso, em Caldazinha (Divulgação/MP-GO)\nUma operação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) fechou, neste sábado (13), um loteamento clandestino com 30 terrenos na Fazenda Bom Sucesso, zona rural de Caldazinha, na Região Metropolitana de Goiânia. Os lotes ocupavam uma área de cerca de 25 mil metros quadrados, com parcelamento irregular.\nDurante a ação, batizada de Operação Lote Legal, o MP apreendeu materiais de construção, cortou o fornecimento irregular de energia elétrica e identificou crimes ambientais, como desmatamento em áreas de reserva legal e de preservação permanente (APPs).\nVeja outras imagens da operação na TV Anhanguera: Autoridades fazem operação de combate a crimes ambientais em Caldazinha\nO responsável pelas vendas foi levado à Delegacia de Caldazinha para prestar depoimento. Ele já havia sido autuado anteriormente pelo mesmo tipo de crime, e o loteamento já estava embargado.