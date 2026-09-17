-VIDEO_OPERACAO_PANDA (1.3457297)\nEmpresários dos setores de atacado e varejo de doces, artigos para festas e tecidos são alvos de uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (17) contra um suposto esquema de sonegação de impostos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o grupo acumula mais de R$ 743 milhões em dívidas com o Estado de Goiás.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nA Operação Panda Reverso cumpre três mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em 17 endereços comerciais e residenciais de Goiânia e Mossâmedes, no oeste de Goiás. Os mandados foram autorizados pela Vara das Garantias da Comarca de Goiânia.\nEmpresas sem sede e 'laranjas': entenda como funcionava esquema suspeito de sonegar R$ 16 milhões em Goiás