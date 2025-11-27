-Viagem de Papel (1.3342599)\nUma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) combate um grupo suspeito de aplicar um golpe de R$ 300 mil na venda de pacotes de viagens falsos. A ação, batizada de "Viagem de Papel", foi realizada nessa quarta-feira (26) em Campo Grande (MS) e cumpriu cinco mandados de prisão e três de busca e apreensão (assista acima).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento.\nAs investigações começaram em julho de 2025, quando uma família denunciou um prejuízo de quase R$ 100 mil na compra de uma viagem para o Japão. A polícia descobriu que dezenas de outras pessoas em várias cidades também foram vítimas do esquema, incluindo Goiânia.\nVeja mais detalhes do caso na TV Anhanguera: Fraude em pacotes de viagens é investigada pela Polícia Civil