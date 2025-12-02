-operacao_parasita.mp4 (1.3344493)\n15 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão foram cumpridos em Goiânia, nesta terça-feira (02), durante uma operação que apura suspeitos de furtar mais de 100 computadores da Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz). A ação é realizada pela Polícia Civil (PC) em Goiás e em mais três estados: Distrito Federal (DF), Tocantins (TO) e Minas Gerais (MG).\nO POPULAR não conseguiu encontrar a defesa dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nEm entrevista para a TV Anhanguera, Bruno Silva, delegado responsável pelo caso, explicou que um dos suspeitos possuía um cargo comissionado e os outros três eram funcionários terceirizados.\nForam noves pessoas presas hoje (2), oito mandados de prisão e uma pessoa presa em flagrante por recepção encontrada na casa dela com um desses computadores que foram subtraídos. Esse servidor não era terceirizado, na verdade, era um servidor comissionado que atualmente está lotado em outra pasta e os outros três eram contratados por uma empresa que prestava serviço na Sead. Esses quatro eram os responsáveis por furtar", destacou Bruno Silva.