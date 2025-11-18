-Operação Escolta (1.3338545)\nUma operação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal investiga um grupo suspeito de transportar celulares do Paraguai ao Brasil sem pagar impostos. A Justiça determinou o sequestro de aproximadamente R$ 57 milhões em bens dos investigados. A ação, realizada nesta terça-feira (18), cumpriu dois mandados de busca em Goiânia, um no camelódromo e outro na casa do suspeito (assista acima).\nOs nomes da loja e do suspeito não foram divulgados pela polícia. Assim, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa para pedir um posicionamento.\nSegundo a Receita Federal, a operação cumpre, ao todo, cinco mandados de prisão e 35 de busca e apreensão. A ação, que ocorre em 12 cidades de quatro estados, também apura os crimes de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de armas.