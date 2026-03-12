Uma suposta organização criminosa especializada na produção e comercialização ilegal de armas de fogo e acessórios fabricados por impressão 3D, conhecidas como “ghost guns”, foi alvo da polícia na manhã desta quinta-feira (12). Conduzida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e por Polícias Civis de 12 estados, incluindo Goiás, a Operação Shadowgun cumpriu dezenas de mandados de prisão, buscas e apreensões.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), na manhã desta quinta-feira, por e-mail, para obter informações sobre o cumprimento dos mandados no estado, mas não houve retorno.