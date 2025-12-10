Operação que mira um grupo suspeito de aplicar golpes com venda de carros de luxo e lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas foi deflagrada em São Paulo na manhã desta quarta-feira (10) pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) com apoio do Ministério da Justiça e da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP). Operação CriptoCar, cumpre 10 mandados de prisão temporária, 16 mandados de busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens de mais de R$ 3 milhões.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar suas defesas para que pudessem se posicionar.\nSegundo a PCGO, a operação ocorre em quatro cidades paulistas com a equipe do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (Gref) e da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic). Suspeitos presos são investigados por estelionato, associação criminosa e lavagens de capitais.