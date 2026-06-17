-Vídeo - Operação Golpe Fatal (1.3422918)\nUma operação da Polícia Civil (PC) realizada nesta quarta-feira (17) busca combater um grupo suspeito de aplicar golpes bancários. Segundo a corporação, uma das vítimas é uma idosa de Goiânia que, após perder cerca de R$ 500 mil, tirou a própria vida. A investigação apurou que ela foi convencida a realizar várias transferências sob o falso pretexto de proteger a conta, além de sofrer intensa pressão psicológica.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados pela polícia. Assim, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização desta reportagem.\nOs agentes cumprem 16 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o sequestro de R$ 500 mil em bens dos investigados.