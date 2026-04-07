-POP_OperacaoDivisor_070426 (1.3395233)\nA Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil do Distrito Federal realizaram, na manhã desta terça-feira (7), as Operações Monopólio e Divisor, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que teria movimentado R$ 60 milhões com o tráfico de drogas. Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização dessa reportagem.\nAs investigações foram conduzidas de forma independente pelas Polícias Civis de Goiás e do Distrito Federal, mas encaminharam-se para os mesmos alvos, identificados como integrantes da organização criminosa. Tal coincidência motivou a atuação integrada entre as instituições.\nSegundo a PCGO, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 18 mandados de busca e apreensão em cinco cidades: Estrutural/DF, Ceilândia/DF, Aparecida de Goiânia/GO, Planaltina de Goiás/GO e São Paulo/SP.