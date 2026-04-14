Polícia Civil realiza 45 buscas e apreensões em quatro estados durante fase 4 da Operação Destroyer; investigação combate crimes relacionados ao narcotráfico e desarticula estrutura financeira de grupo criminoso (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Rio Verde, realiza a fase 4 da Operação Destroyer, na manhã desta terça-feira (14), em combate ao crime organizado. Como os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles até a última atualização dessa reportagem.\nSegundo a PC, a ação que sequestra cerca de R$ 10,5 milhões tem como alvos investigados ligados à organização criminosa, atingidos por medidas cautelares e envolvidos em diversos crimes.\nOperação mira grupo suspeito de movimentar R$ 60 milhões com tráfico de drogas