-POP_Op_FakeCard_230926 (1.3459428)\nA Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), realizou nesta quarta-feira (23) uma operação contra suspeitos de integrar um grupo que, por meio de uma administradora de cartões de vale-alimentação e vale-refeição, se apropriou indevidamente de valores repassados por diversas prefeituras e causar prejuízos a comerciantes de Barro Alto, na região central de Goiás (assista ao vídeo acima). Como o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem.\nAté o momento a polícia prendeu, duas pessoas suspeitas de participar do esquema. Estão sendo cumpridos também, seis mandados de busca e apreensão e o sequestro e bloqueio de bens e valores no valor de R$ 1 milhão de reais. As ordens são cumpridas nas cidades de Barueri, Limeira e São Paulo, no estado de São Paulo, com apoio da Polícia Civil de São Paulo e do CiberLab do Ministério da Justiça e Segurança Pública.