Torcida do grupo presa e logo da torcida organizada (Divulgação/ Polícia Civil de Goiás)\nOs integrantes de uma torcida organizada suspeitos de agredir torcedores rivais foram presos nesta quinta-feira (30), durante a segunda fase de uma operação da Polícia Civil (PC), na região metropolitana de Goiânia. Segundo a polícia, a operação cumpriu 10 mandados judiciais, sendo cinco de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.\nO POPULAR não conseguiu entrar em contato com as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.\nA torcida responsável pela agressão é liderada por um dos integrantes do grupo, que é apontado pela polícia como o responsável pelo envolvimento da torcida em ataques e emboscadas praticados contra times rivais.\nEntenda o caso\n-Delegado explica o caso (1.3439143)