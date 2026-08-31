-irmaos_remedios (1.3450846)\nUma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiás (MPGO) prendeu os irmãos Alécio Soares Silva e Alessandro Soares Silva suspeitos de sonegar mais de R$ 45 milhões em impostos. Alécio também é investigado por receptar medicamentos oncológicos furtados em outra operação do Distrito Federal. Durante o cumprimento dos mandados em Goiânia e Morrinhos também foram apreendidas armas de fogo longas e munições em uma propriedade rural onde os suspeitos foram encontrados (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, a defesa de Alessandro, representada pelos advogados Rodrigo Lustosa\ne Matheus Moreira Borges, disse que representará pela revogação da prisão dele, uma vez que o "crime cometido sem violência ou grave ameaça, não havendo perigo decorrente da liberdade do investigado". Acrescentou que quanto as investigações, os fatos serão devidamente esclarecidos durante o processo (veja a nota completa no final). A reportagem entrou em contato com a defesa de Alécio para que eles pudessem se posicionar, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.