A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) investiga a presença de facções criminosas em municípios do Sul do Estado. Nesta terça-feira (24), o Grupo Especial de Investigações Criminais de Itumbiara (Geic), da 6ª Delegacia Regional de Polícia, deflagrou a primeira fase da Operação Destroyer – Frente Oculta, que mirou 12 pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e à Amigos do Estado (ADE). Além dessa, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) contabiliza 19 ações em território goiano desde 2023.\nNa madrugada desta terça, a polícia cumpriu 18 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão contra investigados pelo crime de participação em organização criminosa. Seis dos investigados que tiveram mandado de prisão autorizado já estavam detidos por crimes anteriores. Outro integrante já estava morto, vítima de facadas em Jataí. Em Itumbiara, oito foram presos. Os outros dois foram detidos em Itaberaí e Porangatu.