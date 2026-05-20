-operação (1.3412325)\nUma operação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu 13 suspeitos de criar falsas páginas digitais de instituições financeiras.11 deles foram presos por mandados de prisão preventiva e dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os investigados são de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão e juntos movimentaram quase 5 milhões de reais.\nPor não ter os nomes divulgados pela Polícia Civil, a reportagem não localizou as defesas dos suspeitos.\nA operação interestadual da polícia aconteceu nesta terça-feira (19) e resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão domiciliar e no bloqueio judicial de R$ 1.901.732,00 em bens e valores vinculados aos investigados.\nDe acordo com a investigação, cinco suspeitos foram presos em Goiás, quatro no Tocantins, um no Maranhão e três no Mato Grosso. Durante a operação, foram apreendidos 10 kg de maconha, aparelhos celulares e mídias digitais, que confirmaram que eles continuavam aplicando crimes digitais da mesma natureza.