-Fraudes de boletos em casas lotéricas (1.3313327)\nUma operação da Polícia Civil prendeu suspeitos de dar golpes de mais de meio milhão em lotéricas com "boletos fantasmas", em Goiás, na manhã desta quarta-feira (veja vídeo acima). O delegado Leonilson Pereira de Souza, em entrevista para a TV Anhanguera, contou como os investigados operavam o golpe.\nOs estelionatários entravam em contato com funcionários da lotérica, via WhatsApp, utilizando de fotografia do proprietário e desenrolava ali uma conversa, um ardil, e dizia: 'Ó, um amigo meu vai entrar em contato com você, vai mandar diversos boletos para você realizar o pagamento. Pode realizar o pagamento que ele já fez o PIX pra mim'", explicou o delegado.\nDe acordo com ele, com o funcionário da lotérica realizando o pagamento desses boletos, que eram de compensação imediata, o dinheiro entrava diretamente em contas bancárias dos investigados.