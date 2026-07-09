PC cumpre 15 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão em Goiás e Santa Catarina (Reprodução/TV Anhanguera)\nA Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (9) uma operação contra um grupo suspeito de realizar lavagem de dinheiro para uma facção criminosa. De acordo com a TV Anhanguera, são cumpridos 15 mandados de prisão temporária e 21 de busca e apreensão em Goiás e Santa Catarina.\nComo o nome dos investigados não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas até a última atualização desta reportagem. Os mandados são cumpridos nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Edéia. Já em Santa Catarina, as buscas acontecem em Itapema, no Vale do Itajaí.\nDurante as buscas em Goiás e Santa Catarina, foram apreendidos veículos, drogas, computadores, aparelhos celulares e documentação para posterior análise acerca dos fatos investigados.