Raphael Sousa Oliveira é suspeito em investigação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro (Reprodução/Redes sociais)\nO dono da página de fofocas “Choquei”, Raphael Sousa Oliveira, foi preso em operação que apura um esquema de lavagem de dinheiro com utilização de criptoativos. Segundo a Polícia Federal (PF), as transações ilegais somam mais de R$ 1,6 bilhão. A prisão do empresário aconteceu na casa dele, no condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, na manhã desta quarta-feira (15). Além dele, foram alvos os cantores de funk MC Ryan SP e MC Poze do Rodo; e o influenciador digital Chrys Dias.\nO advogado Frederico Moreira, que defende Raphael, afirmou à repórter do G1 Goiás, Eliane Barros, que ainda não teve acesso aos autos do processo. Segundo ele, a prisão pode estar relacionada a uma relação profissional com um investigados no caso.