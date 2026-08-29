-VÍDEO (1.3450253)\nA operação policial que prendeu três pessoas, sendo dois empresários e um funcionário de concessionária, aconteceu após identificarem o furto de energia em uma fazenda de Jussara, região oeste do estado. A investigação apura um esquema de furto de energia, associação criminosa, inserção de dados falsos no sistema, corrupção ativa e passiva.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso, O POPULAR não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.\nNa nota anterior enviada pela Equatorial à reportagem, a empresa informou que repudia qualquer desvio de conduta, "especialmente práticas ilícitas que contrariem os princípios éticos, legais e operacionais da companhia". Acrescentou que acompanha e apoia as ações das autoridades policiais desde o início da investigação, prestando os esclarecimentos e o suporte necessários (leia na íntegra ao final do texto).