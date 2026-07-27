-TRABALHO ESCRAVO (1.3437866)\nMais de 50 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão durante uma operação conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Ministério Público do Trabalho (MPT) em uma fazenda de Cezarina, no Sul de Goiás. Segundo o MPT, o grupo, composto por 46 homens e 9 mulheres, atuava na extração de palha de milho para a produção de cigarros e foi aliciado na Bahia e em Minas Gerais com promessas de ganhos mensais que variavam entre R$ 6 mil e R$ 10 mil. No entanto, a realidade encontrada foi de privação e descumprimento de direitos básicos.\nO POPULAR entrou em contato com o empregador para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA operação aconteceu nos dias 23 e 24 de julho deste ano. O MPT informou que, durante os 50 dias em que estiveram à disposição do empregador, os operários trabalharam efetivamente apenas 10 dias. No restante do tempo, o pagamento era limitado ao salário-mínimo, gerando dívidas e insatisfação.