O operador de máquinas, de 26 anos, acusado de matar a namorada, Nadiane Ferreira Silva, de 18, com 26 golpes de canivete em Itapuranga, no noroeste goiano, foi condenado a 46 anos, 7 meses e 28 dias de prisão em regime inicial fechado, de acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO). A juíza Maria Emília de Queiroz determinou também o pagamento de R$ 50 mil à família da vítima como reparação mínima.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do acusado até a última atualização desta reportagem.\nA acusação aconteceu no Tribunal do Júri de Itapuranga nesta segunda-feira (18). Segundo o MPGO, o operador de máquinas foi condenado pelo crime de homicídio triplamente qualificado - por motivo fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica (feminicídio).