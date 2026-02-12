-Vídeo momento da agressão (1.3372975)\nA operadora de caixa, de 20 anos, que levou um tapa no rosto de uma cliente, disse que a agressão aconteceu após a cliente se revoltar com a demora no atendimento. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do supermercado mostra o momento da agressão, quando a suspeita avança sobre a esteira e desfere o tapa no rosto da funcionária (assista acima).\nO caso aconteceu na última terça-feira (10), em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Em entrevista à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás, a operadora de caixa contou que a mulher estava sendo atendida, mas se comportou de maneira ríspida desde o início e a situação se agravou depois que o cartão dela não passou na máquina e precisou contar dinheiro para efetuar o pagamento da compra.\nSegundo a operadora, ela pediu que a cliente cedesse a vez para a próxima pessoa da fila, mas a mulher se recusou.