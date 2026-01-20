A chapa Novo Jóquei, presidida pela advogada Nívea Cristina Ribeiro de Paula, vai dirigir o Jóquei Clube de Goiás pelos próximos dois anos após vencer as eleições realizadas nesta segunda-feira (19). O clube voltou a ter eleições após cinco anos, quando Percival Rebelo havia vencido o pleito, mas faleceu antes da posse e foi substituído pelo então vice-presidente de esportes, Fausto Gomes. Era ele quem concorria à reeleição e perdeu a disputa por 131 a 115 votos, a menor diferença verificada pelo menos nos últimos dez anos. Também chamou a atenção a quantidade de votantes, que chegou a 246, demonstrando um interesse dos sócios-remidos no futuro da associação.\nNívea afirma que a vitória nas eleições é resultado de um trabalho conjunto e de uma movimentação importante do grupo que faz parte da chapa e conseguiu com que os joqueanos, como são chamados os sócios do clube, pudessem se engajar no pleito. “É um resgate do sentimento joqueano. Foi muito tempo ouvindo que o Jóquei estava acabado, que não tinha solução, que era um problema. E hoje cada um que veio aqui votar chegava contando sua história com o clube, da vontade de que isso mude”, conta a nova presidente. As eleições ocorreram durante o dia de segunda-feira (19), começando às 9 horas e encerrando às 17h, com o resultado, e a posse da nova diretoria, ocorrendo por volta das 18h.