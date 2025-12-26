-Trenzinho da Alegria mata adolescente (1.3354245)\nA organizadora do trenzinho da alegria em que um adolescente morreu lamentou o acidente. Mariana Silva, ao lado do esposo, o vereador Mábio Henrique de Morais (PL), gravou um vídeo e divulgou em sua rede social. "Infelizmente, a nossa festa foi fechada com uma fatalidade" (veja acima). Francilio Filho Batista, de 14 anos, morreu após cair e ser atropelado por um veículo, em Água Limpa, na região sul do estado.\nNós prestamos toda a nossa solidariedade a eles. Nosso telefone foi passado para qualquer coisa que fosse necessário. E eles entraram em contato, sim. Nós nos colocamos à disposição para organizar o funeral, e isso foi feito pelo município de Água Limpa", contou a organizadora.\nAdolescente morre após cair de Trenzinho da Alegria e ser atropelado