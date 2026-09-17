Vítima do assalto à joalheria ocorrido na terça-feira (15) no Setor Campinas, em Goiânia, o ourives paraense Renato Silva, de 31 anos, será enterrado em Tucuruí (PA), cidade onde nasceu e onde vive sua família. Ele é um dos quatro mortos durante o crime. De acordo com familiares, o traslado do corpo está sendo feito por via terrestre e a previsão é que o sepultamento seja realizado na sexta-feira (18).\nRenato, conhecido como Galego, estava em Goiânia há dois anos, onde veio para trabalhar com a fabricação de joias. O ourives deixa mulher e dois filhos. O ourives estava no trabalho, em uma loja na Rua Benjamin Constant, conhecida por abrigar dezenas de joalherias na capital, quando houve o assalto. De acordo com a Polícia Militar, um casal chegou até ao local se passando por cliente, dizendo que iria comprar um par de alianças. Um vídeo de câmera de segurança divulgado pela PM mostra o momento em que a dupla entra na joalheria, acompanhada de uma terceira pessoa que não teve a identidade divulgada.