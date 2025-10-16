Situada no cruzamento das avenidas 85 e T-9, um dos mais movimentados de Goiânia, a Praça da Inspiração, mais conhecida como Praça das Violas, vai ficar ainda menor. A pequena área verde no Setor Marista, que ganhou charme após receber uma escultura do artista plástico G. Fogaça, está sendo reduzida para dar lugar a uma terceira faixa, que deverá dar maior fluidez ao trânsito no local.\nA obra, iniciada nesta quarta-feira (15), faz parte do Projeto de Desobstrução de Vias Arteriais, feito pela Secretaria Municipal de Engenharia de Tráfego (SET) em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A readequação geométrica do cruzamento retira um pedaço da praça e parte do canteiro central na Av. T-9.\nEm nota, a SET informou que a proposta “é aumentar o raio de giro para os automóveis que transitam no sentido da T-9 para a 85”. Disse ainda que “na mesma avenida, intervenção semelhante já foi executada no cruzamento com a Avenida 136, gerando resultados positivos”.