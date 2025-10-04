Em Goiânia, neste domingo (5), a regional de Goiás da Sociedade Brasileira de Mastologia faz, na Praça Tamandaré, o lançamento oficial da Campanha Outubro Rosa 2025, de prevenção ao câncer de mama. Com a parceria da Prefeitura na campanha, o evento vai contar com atividades educativas e orientativas sobre a importância dos exames de rastreamento, aferição de pressão e testes de glicemia. Toda a ação, prevista para o período de 6h30 ao meio-dia, será gratuita e inclui palestra da médica Joice Martins e apresentação musical do cantor Marcelo Barra. Um passeio ciclístico, batizado de Mamareta – algo como a “micareta da mama”, por ser ao som de axé –, integra a programação.\nConfira como ficou a decoração no g1 Goiás: Mais de 1,5 mil guarda-chuvas formam túnel em avenida de Goiânia; saiba o motivo