Sede do Grupo Jaime Câmara reforça seu compromisso social e utiliza sua estrutura para amplificar a mensagem do Outubro Rosa (Reprodução/ Wildes Barbosa/ O Popular)\nAs luzes vibrantes na cor rosa tomaram conta da fachada do prédio e da torre de comunicação da sede do Grupo Jaime Câmara (GJC), em Goiânia. A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. As luzes na cor rosa iluminarão a fachada até o final de outubro.\nCom essa iniciativa, o GJC, conhecido por sua atuação nos estados de Goiás (GO) e Tocantins (TO), reforça seu compromisso social e utiliza sua estrutura para amplificar a mensagem do Outubro Rosa. O intuito é incentivar a população, especialmente as mulheres, a realizar exames preventivos e buscar informações sobre a doença.