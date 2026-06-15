O Ozivy, a versão brasileira do Ozempic, chega hoje às farmácias com descontos especiais.\nA Ozivy é a primeira caneta de semaglutida fabricada no Brasil, pela farmacêutica EMS. O princípio ativo do medicamento se tornou consagrado em remédios como Ozempic e Wegovy, que ficaram conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras ou antiobesidade, como os médicos preferem nomeá-las.\nCada caneta terá o preço cheio a partir de R$ 452, mas haverá descontos especiais. Os pacientes que aderirem ao Programa Vida + Leve pagarão R$ 287 por mês no primeiro trimestre. A partir do quarto mês, o valor passa para R$ 498 por caneta.\nA farmacêutica vai colocar mais de 500 mil canetas de semaglutida no mercado brasileiro neste primeiro lote. O abastecimento começa pelas grandes redes de farmácia e depois se espalha pelo país.