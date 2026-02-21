Um paciente goiano recebeu, em janeiro deste ano, a polilaminina — substância ainda em fase de pesquisa que apresenta indícios de possível auxílio na regeneração em casos de lesão medular aguda. Nos últimos dias, o tema ganhou destaque nas redes sociais, com diferentes vídeos exibindo imagens da recuperação de pacientes com lesão medular após o uso da substância. Apesar da repercussão, ainda são necessários mais estudos para comprovar sua eficácia e segurança.\nO homem não faz parte do estudo clínico em andamento coordenado pela cientista Tatiana Sampaio. Ele teve acesso ao tratamento por meio do chamado uso compassivo, uma espécie de autorização excepcional concedida a pacientes com doenças graves para receber terapias ainda experimentais, quando não existem outras alternativas terapêuticas disponíveis.