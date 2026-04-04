Uma paciente do médico Matheus Vieira Braga Mattos, de 31 anos, que morreu na última quarta-feira (1), lamentou a perda do profissional durante uma entrevista ao repórter Rodrigo Melo do POPULAR. Anne Coeli disse que Matheus era ‘compromissado, detalhista e atendia a todos com alegria, respeito e dignidade’. A causa da morte não foi divulgada.\nEra um excelente médico! Compromissado, detalhista, atendia a todos com alegria, respeito e dignidade! Competente! Estudioso! Focado! Nosso município perde não apenas o médico, mas o ser humano que fez jus à promessa: ATENDER A TODOS”, relatou a mulher.\nA morte do médico, que atuava em Goiás, causou comoção nas redes sociais. A esposa dele, doutora Nathalia Marconi, desabafou: "Meu amor, pra sempre vou te amar!".\nCom especialidade em cirurgia geral, Matheus também trabalhava em Minas Gerais. Ele se formou em 2018, em Rio Verde, no sudoeste goiano, e atuou desde então em Goiás.