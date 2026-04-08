-Vídeo - Operação vagas SUS (1.3395324)\nOs pacientes pagavam até R$ 5 mil para furar a fila da regulação no Sistema Único de Saúde (SUS) em Goiás, segundo a investigação policial. Os procedimentos incluíam consultas, exames e até cirurgias plásticas. As informações são do delegado Danilo Victor Nunes, após uma operação da Polícia Civil (PC) que cumpriu mandados em Goiânia e em outras nove cidades do estado. A ação prendeu seis pessoas suspeitas de realizarem o esquema de venda de vagas (assista acima).\nMuitas pessoas, para conseguir [o procedimento], acabavam pagando valores ao operador. Nós já identificamos pessoas de dois perfis, tanto aqueles que realmente sabiam da ilegalidade, mas também pessoas que não tinham o conhecimento suficiente para interpretar que aquilo era uma atividade ilícita”, explicou o investigador.